Брак по-итальянски (фильм, 2019) смотреть онлайн

Жених и невеста готовятся к свадьбе, но они обручены не по любви, а по договоренности родителей. Фильм «Брак по-итальянски» — мелодрама о конфликте традиций и чувств.



Австралия, 1974 год. 20 лет Сэ�л и Джо договорились, что их дети Роберто и Анджела поженятся, когда подрастут. Однако Анджела усердно учится в университете, впитывает прогрессивные идеи из книг и в тайне от родителей влюблена в Тома. Она надеется, что давняя договоренность уже потеряла силу, но тут домой из Оксфорда возвращается Роберто. Теперь их отцы настаивают на скорой свадьбе, и дети не могут перечить их воле.



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