Боже, благослови Америку! (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, God Bless America
Драмы, Комедии2 мин18+
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Сюжет
Фрэнк просто выдохся: сосед-невежа, постоянный плач ребенка, глупая болтовня коллег, и в довершение всего — ещe и опухоль мозга. Достав пистолет, уставший от жизни герой находит для себя неожиданного друга и союзника по имени Рокси. Это девушка-студентка, проявляющая нетерпимость к идиотам вокруг и мыслящая в точности, как и Фрэнк. Он даeт ей уроки стрельбы, а она ему — цели, которые нужно поразить.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- БГРежиссёр
Бобкэт
Голдтуэйт
- ДМАктёр
Джоэль
Мюррей
- ТБАктриса
Тара
Барр
- МПАктриса
Мелинда
Пейдж Хэмилтон
- МБАктриса
Маккензи
Брук Смит
- РМАктёр
Рич
МакДональд
- МХАктриса
Мэдди
Хассон
- Актёр
Ларри
Миллер
- ДБАктриса
Дори
Бартон
- ТУАктёр
Трэвис
Уэстер
- ЛБАктриса
Лорен
Бенц Филлипс
- БГСценарист
Бобкэт
Голдтуэйт
- ШМПродюсер
Шон
Маккиттрик
- СдПродюсер
Сара
де Са Рего
- СдХудожница
Сара
де Са Рего
- МККом�позитор
Мэтт
Коллар