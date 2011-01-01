Боже, благослови Америку! (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Фрэнк просто выдохся: сосед-невежа, постоянный плач ребенка, глупая болтовня коллег, и в довершение всего — ещe и опухоль мозга. Достав пистолет, уставший от жизни герой находит для себя неожиданного друга и союзника по имени Рокси. Это девушка-студентка, проявляющая нетерпимость к идиотам вокруг и мыслящая в точности, как и Фрэнк. Он даeт ей уроки стрельбы, а она ему — цели, которые нужно поразить.



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