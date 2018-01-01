Бойцы (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Судьба двух братьев, которых жизнь испытывает на прочность. Спортивная драма о раннем взрослении и преодолении трудностей.
Братья Зак и Дэйв учатся в старшей школе маленького городка во Флориде. С тех п�ор как мама умерла от рака, а отец ушел из дома, ребята вынуждены самостоятельно устраивать свою жизнь. Чтобы обеспечить себе достойное будущее, братья пытаются преуспеть в спорте. Зак — звезда футбольной команды и пользуется популярностью у девушек. Однажды накануне важного матча Зак получает травму, и теперь это ставит под угрозу возможность получения стипендии, на которую они с младшим братом так рассчитывали. Смогут ли Зак и Дэйв сохранить близкие отношения несмотря на череду трагических событий, с которым им придется столкнуться?
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Информация
Рейтинг
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Крис
Даулинг
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Тэннер
Стайн
- КПАктёр
Кристоффер
Полаха
- ИХАктёр
Ивэн
Хофер
- КРАктриса
Келси
Рейнхарт
- МВАктёр
Марио
Ван Пиблз
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- ФФАктриса
Фрэнсис
Фишер
- ДМАктёр
Джейк
Макинтайр
- ККАктёр
Калеб
Кастилль
- КЭАктёр
Калеб
Эмери
- ДБСценарист
Джейсон
Баумгарднер
- КДСценарист
Крис
Даулинг
- ДМСценарист
Джейк
Макинтайр
- ККПродюсер
Кен
Карпентер
- КДПродюсер
Крис
Даулинг
- АРХудожница
Анна
Рэдмон
- ПМКомпозитор
Пол
Миллс