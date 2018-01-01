Бойцы (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Судьба двух братьев, которых жизнь испытывает на прочность. Спортивная драма о раннем взрослении и преодолении трудностей.



Братья Зак и Дэйв учатся в старшей школе маленького городка во Флориде. С тех п�ор как мама умерла от рака, а отец ушел из дома, ребята вынуждены самостоятельно устраивать свою жизнь. Чтобы обеспечить себе достойное будущее, братья пытаются преуспеть в спорте. Зак — звезда футбольной команды и пользуется популярностью у девушек. Однажды накануне важного матча Зак получает травму, и теперь это ставит под угрозу возможность получения стипендии, на которую они с младшим братом так рассчитывали. Смогут ли Зак и Дэйв сохранить близкие отношения несмотря на череду трагических событий, с которым им придется столкнуться?



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