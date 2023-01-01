Wink
Фильмы
Бой 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Бой 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бой 2»

Режиссёры

Аян Мукхерджи

Ayan Mukherjee
Режиссёр

Актёры

НТР мл.

NTR Jr.
АктёрVikram
Киара Адвани

Kiara Advani
АктрисаKavya Luthra
Ритик Рошан

Hrithik Roshan
АктёрMajor Kabir Dhaliwal

Сценаристы

Адитья Чопра

Aditya Chopra
Сценарист
Аббас Тиревала

Abbas Tyrewala
Сценарист

Продюсеры

Адитья Чопра

Aditya Chopra
Продюсер
Санджай Шивалкар

Sanjay Shivalkar
Продюсер

Художники

Нихарика Джолли

Niharika Jolly
Художница
Раджат Поддар

Rajat Poddar
Художник
Анаита

Anaita
Художница

Монтажёры

Аариф Шейкх

Aarif Sheikh
Монтажёр

Композиторы

Анкит Балхара

Ankit Balhara
Композитор
Притам Чакраборти

Pritam Chakraborty
Композитор