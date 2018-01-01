Бортеневская битва. Подвиг князя Тверского (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В 1317 году тверской князь Михаил Ярославович победил объединенное войско московского князя Юрия Даниловича и темника Золотой Орды Кавгадыя. Событие это до сих пор остается с�порным в кругах историков. Этот документальный фильм сосредотачивается на самой личности Михаила Ярославовича.



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