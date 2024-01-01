Борец. Кажымукан - чемпион мира (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Непростой путь известного казахского спортсмена, прославившегося как достижениями в борьбе, так и твердой гражданской позицией. Фильм «Борец. Кажымукан – чемпион мира» — вдохновляющий байопик, охватывающий несколько периодов жизни героя.



Кажимукан Мунайтпасов, мальчишка из аула Караоткель, с юных лет демонстрирует талант к борьбе. Именно он станет первым казахским спортсменом, добившимся звания чемпиона мира. Кажимукан объедет 66 стран, впечатляя зрителей неординарной техникой и поражая врагов. За свою долгую жизнь он увидит не одну войну и преодолеет не один кризис. Несмотря на трудности, Кажимукан сохраняет мужество и выступает примером для подражания.



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