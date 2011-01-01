Бомж с дробовиком (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.02011, Hobo with a Shotgun
Боевики, Триллеры83 мин18+
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Сюжет
В центре событий бомж, которому надоело наблюдать беспредел творящийся на улицах. В один прекрасный момент чаша его терпения переполняется, он хватает с витрины магазина дробовик и идет наводить справедливость, отстреливая бандитов, коррумпированных копов, педофилов и прочих уродов.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДАРежиссёр
Джейсон
Айзенер
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- ПЭАктёр
Паша
Эбрахими
- РУАктёр
Робб
Уэллс
- БДАктёр
Брайан
Дауни
- ГСАктёр
Грегори
Смит
- НБАктёр
Ник
Бейтман
- ДОАктёр
Дрю
О’Хара
- МДАктриса
Молли
Дансуорт
- ДААктёр
Джереми
Акерман
- АХАктёр
Андре
Хайнс
- РКПродюсер
Роберт
Коттерилл
- НФПродюсер
Нив
Фичман
- ФСПродюсер
Фрэнк
Сиракуза
- СДХудожница
Сара
Дансуорт
- ДАМонтажёр
Джейсон
Айзенер
- КХОператор
Карим
Хуссэйн