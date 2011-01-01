Бомж с дробовиком (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В центре событий бомж, которому надоело наблюдать беспредел творящийся на улицах. В один прекрасный момент чаша его терпения переполняется, он хватает с витрины магазина дробовик и идет наводить справедливость, отстреливая бандитов, коррумпированных копов, педофилов и прочих уродов.



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