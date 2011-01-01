Бомж с дробовиком
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Бомж с дробовиком

Бомж с дробовиком (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.02011, Hobo with a Shotgun
Боевики, Триллеры83 мин18+

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Сюжет

В центре событий бомж, которому надоело наблюдать беспредел творящийся на улицах. В один прекрасный момент чаша его терпения переполняется, он хватает с витрины магазина дробовик и идет наводить справедливость, отстреливая бандитов, коррумпированных копов, педофилов и прочих уродов.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb