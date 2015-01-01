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Большой Вавилон

Большой Вавилон (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Bolshoi Babylon
Документальный83 мин12+

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О фильме

Впервые иностранная съемочная группа получила беспрецедентный доступ на спектакли, репетиции и рабочие собрания труппы Большого театра. Фильм показывает кухню Большого: разногласия между танцорами и руководством, интриги, борьбу за роли и невероятные физические нагрузки.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb