Большой Вавилон (фильм, 2015) смотреть онлайн

Впервые иностранная съемочная группа получила беспрецедентный доступ на спектакли, репетиции и рабочие собрания труппы Большого театра. Фильм показывает кухню Большого: разногласия между танцорами и руководством, интриги, борьбу за роли и невероятные физические нагрузки.



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