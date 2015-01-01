Большой Вавилон (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Bolshoi Babylon
Документальный83 мин12+
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О фильме
Впервые иностранная съемочная группа получила беспрецедентный доступ на спектакли, репетиции и рабочие собрания труппы Большого театра. Фильм показывает кухню Большого: разногласия между танцорами и руководством, интриги, борьбу за роли и невероятные физические нагрузки.
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СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb