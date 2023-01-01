Большой. Плохой. Волк (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм «Большой. Плохой. Волк» — фантастический триллер о человеке, застрявшем в созданной им самим симуляции вместе со страшным монстром.



В далеком будущем одинокий человек пы�тается создавать убедительные миры в виртуальной симуляции. Его задача — добавлять и тестировать код, ища ошибки в конечном исполнении. Во время очередной экспедиции его виртуальный помощник по имени Конфидент сообщает, что выйти из системы стало нельзя. Полная перезагрузка без вреда для пользователя невозможна, а сообщение для системного администратора застряло в очереди. Теперь единственный шанс спастись — пройти пешком до границы симуляции. Задача усложняется, когда в системе появляется враждебная сущность.



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