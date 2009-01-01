Большое приключение Оззи и Теда (фильм, 2009) смотреть онлайн

Верный пес ищет потерявшегося плюшевого медвежонка по всему Сан-Франциско. Добрая и веселая комедия «Большое приключение Оззи и Теда» — фильм о говорящих животных и людях, которым они помогают.



Майкл живет вместе с женой и двумя детьми в просторном доме в Сан-Франциско. Его свежую книгу не хотят покупать издательства, так что семья может в любой момент лишиться жилья. Тут на помощь приходит тетя Зельда, предлагающая родственникам пожить на ее ферме. Тем временем Майкл находит в китайском магазинчике милого игрушечного медвежонка Тедди и дарит его маленькой дочке Лейни. Та в восторге от подарка и считает, что Тедди может с ней разговаривать. Это не нравится псу Оззи, которому не хватает внимания девочки. Оззи из ревности прячет Тедди в укромных местах, пока однажды медвежонка по ошибке не забирает дворник. К счастью, у Оззи отличный нюх, и он отправляется на поиски игрушки. Но времени у него мало — семья вот-вот переедет на ферму.



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