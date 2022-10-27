Большое похищение Парсонсов (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Грэм Парсонс был одним из влиятельнейших музыкантов своего времени: он знал Элвиса Пресли, гастролировал вместе с «Роллинг Стоунз», а в 1973 году умер от передозировки. После его смерти и был создан этот фильм: история о настоящей дружбе, чести и невероятных приключениях талантливого музыканта. История настолько необычная, что если бы это не случилось на самом деле, никто бы не поверил, что это случилось. Тем не менее, все было именно так и никак не иначе.

