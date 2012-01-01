Большое ограбление (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Конец XVIII века, Чосон. Лёд является более ценным товаром, чем золото: зимой ледяные блоки вырезаются из рек и хранятся в королевском леднике. Оттуда они продаются в течение года для общего потреблени�я. Но коррумпированные чиновники устроили заговор с целью установить монополию и продавать лёд по баснословной цене. Чтобы помешать замыслам коррупционеров, одиннадцать умелых воров объединяются в одну команду.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КДРежиссёр
Ким
Джу-хо
- ЧТАктёр
Чха
Тхэ-хён
- ОДАктёр
О
Джи-хо
- МХАктриса
Мин
Хё-рин
- СДАктёр
Сон
Дон-иль
- ЩДАктёр
Щин
Джон-гын
- КЧАктёр
Ко
Чхан-сок
- СДАктёр
Сон
Джон-хо
- ЛЧАктриса
Ли
Чхэ-ён
- КХАктриса
Ким
Хян-ги
- КГАктёр
Ким
Гиль-дон
- НГАктёр
Нам
Гён-ып
- СДАктёр
Сон
Джун-ги
- ЧСАктриса
Чхэ
Сон-хва
- ОНАктриса
О
На-ра
- КВАктёр
Ким
Ван-гын
- КМСценарист
Ким
Мин-сок
- КДСценарист
Ким
Джу-хо
- АДПродюсер
Ан
Дон-гю
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон