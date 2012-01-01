Большое ограбление
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Большое ограбление
8.92012, Большое ограбление
Комедии115 мин18+

Большое ограбление (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Конец XVIII века, Чосон. Лёд является более ценным товаром, чем золото: зимой ледяные блоки вырезаются из рек и хранятся в королевском леднике. Оттуда они продаются в течение года для общего потребления. Но коррумпированные чиновники устроили заговор с целью установить монополию и продавать лёд по баснословной цене. Чтобы помешать замыслам коррупционеров, одиннадцать умелых воров объединяются в одну команду.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb