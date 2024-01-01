Фильм Больше чем музей
2024, More than a museum
Документальный12+
О фильме
Рассказ о 12 годах строительства музея Мунка в Осло — амбициозного проекта небольшой испанской студии estudioHerreros.
СтранаИспания, Норвегия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
6.6 IMDb
- МВРежиссёр
Морроско
Вила-Сан-Хуан
- ТЛАктёр
Тонье
Лиебе
- ММАктёр
Мариус
Мове
- ЕРАктёр
Енс
Рихтер
- ЭХАктёр
Эйнар
Хагем
- СЕАктёр
Сверре
Ервелль
- ХЭАктёр
Хуан
Эррерос
- ЕБАктёр
Енни
Б. Осульдсен
- КПАктёр
Кристиан
Паг
- ТЭАктриса
Трэйси
Эмин
- КБАктёр
Кари
Брандтцег
- МВСценарист
Морроско
Вила-Сан-Хуан
- ЙБСценарист
Йоланда
Бласкес
- МВПродюсер
Морроско
Вила-Сан-Хуан
- ЙБПродюсер
Йоланда
Бласкес
- МВМонтажёр
Морроско
Вила-Сан-Хуан
- ЭДКомпозитор
Эндрю
Джейкоб