Больше чем музей
Wink
Фильмы
Больше чем музей

Фильм Больше чем музей

2024, More than a museum
Документальный12+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Рассказ о 12 годах строительства музея Мунка в Осло — амбициозного проекта небольшой испанской студии estudioHerreros.

Больше чем музей покупка билетов в кино онлайн

Страна
Испания, Норвегия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Больше чем музей»