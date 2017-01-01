Больше, чем кино (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Больше, чем кино
Комедии88 мин12+
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Сюжет
Молодой режиссeр старается найти финансирование для своего дебютного фильма. Отчаявшись, он идeт работать режиссeром на небольшой детский проект. Оказавшись на съемочной площадке, он понимает, что здесь можно снять недорогой фильм. Всe, что нужно — это уговорить группу и актeров помочь ему.
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Информация
Рейтинг
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- ДААктёр
Данияр
Алшинов
- АДАктриса
Аружан
Джазильбеков�а
- ДААктёр
Даурен
Айдаркулов
- ЖЖАктриса
Жания
Журинская
- ЕГАктёр
Еркен
Губашев
- МААктёр
Марат
Алибаев
- ФВАктёр
Филипп
Волошин
- АБСценарист
Аскар
Бисембин
- СТСценарист
Сакен
Токтагулов
- ВЗСценарист
Василий
Земзюлин
- Сценарист
Ренат
Мухамбаев
- АБПродюсер
Аскар
Бисембин
- ВБОператор
Виктор
Бормотов
- ПЛКомпозитор
Павел
Ли