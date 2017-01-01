Больше, чем кино (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой режиссeр старается найти финансирование для своего дебютного фильма. Отчаявшись, он идeт работать режиссeром на небольшой детский проект. Оказавшись на съемочной площадке, он понимает, что здесь можно снять недорогой фильм. Всe, что нужно — это уговорить группу и актeров помочь ему.



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