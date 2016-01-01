Большая афера в маленьком городе
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Большая афера в маленьком городе

Большая афера в маленьком городе (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Un paese quasi perfetto
Комедия94 мин18+

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О фильме

Городок в Восточных Альпах погибает от безработицы. Последняя надежда местных – новая фабрика, которую обещает открыть крупная компания. Чтобы предприятие прошло аттестацию, в его штате должен быть квалифицированный врач. Горожане пойдут на всe, чтобы удержать заезжего пластического хирурга.

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Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая афера в маленьком городе»