Большая афера в маленьком городе (фильм, 2016) смотреть онлайн

Городок в Восточных Альпах погибает от безработицы. Последняя надежда местных – новая фабрика, которую обещает открыть крупная компания. Чтобы предприятие прошло аттестацию, в его штате должен быть квалифицированный врач. Горожане пойдут на всe, чтобы удержать заезжего пластического хирурга.



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