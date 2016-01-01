Большая афера в маленьком городе (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Un paese quasi perfetto
Комедия94 мин18+
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О фильме
Городок в Восточных Альпах погибает от безработицы. Последняя надежда местных – новая фабрика, которую обещает открыть крупная компания. Чтобы предприятие прошло аттестацию, в его штате должен быть квалифицированный врач. Горожане пойдут на всe, чтобы удержать заезжего пластического хирурга.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Массимо
Гаудиозо
- Актёр
Фабио
Воло
- Актёр
Сильвио
Орландо
- Актёр
Нандо
Паоне
- Актёр
Карло
Буччироссо
- Актриса
Мириам
Леоне
- ДМАктриса
Джеа
Мартире
- МПАктриса
Мария
Пайато
- ФДАктёр
Франческо
Де Вито
- ФААктриса
Франка
Абатеджованни
- АЧАктёр
Антонио
Чентола
- Сценарист
Массимо
Гаудиозо
- КССценарист
Кен
Скотт
- РТПродюсер
Риккардо
Тоцци
- МКХудожница
Марина
Кампанале
- ФНМонтажёр
Фабио
Нунциата
- ДЭОператор
Джан
Энрико Бьянчи
- СПКомпозитор
Санти
Пулвиренти