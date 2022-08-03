Бои без правил (фильм, 2017) смотреть онлайн

Бои без правил
Бои без правил

Бои без правил (фильм, 2017)

6.02017, Бои без правил
Боевик, Драма112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Британский «плохой парень» Билли Мур приезжает в Таиланд за острыми ощущениями. Деньги на наркотики и стрип-бары быстро заканчиваются, и он становится уличным драг-дилером, за что вскоре попадает в тюрьму. Выжить в аду, где процветают жестокость и насилие, Билли помогают боксерские навыки.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb