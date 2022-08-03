Бои без правил (фильм, 2017) смотреть онлайн

Британский «плохой парень» Билли Мур приезжает в Таиланд за острыми ощущениями. Деньги на наркотики и стрип-бары быстро заканчиваются, и он становится уличным драг-дилером, за что вскоре попадает в тюрьму. Выжить в аду, где процветают жестокость и насилие, Билли помогают боксерские навыки.

