Бои без правил (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.02017, Бои без правил
Боевик, Драма112 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Британский «плохой парень» Билли Мур приезжает в Таиланд за острыми ощущениями. Деньги на наркотики и стрип-бары быстро заканчиваются, и он становится уличным драг-дилером, за что вскоре попадает в тюрьму. Выжить в аду, где процветают жестокость и насилие, Билли помогают боксерские навыки.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрБоевик, Криминал, Драма
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЖСРежиссёр
Жан-Стефан
Совер
- ДКАктёр
Джо
Коул
- ПМАктёр
Порнчанок
Мабкланг
- Актёр
Витхая
Пансрингарм
- ПЙАктёр
Паня
Йиммумрхай
- НШАктёр
Николас
Шейк
- БМАктёр
Билли
Мур
- ССАктриса
Сура
Сирмалай
- СКАктёр
Сомрак
Камсинг
- БМСценарист
Билли
Мур
- ДГСценарист
Джонатан
Гиршбейн
- РБПродюсер
Рой
Болтер
- СППродюсер
Сол
Пападопулос
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- КММонтажёр
Кэти
Маккерри
- НБКомпозитор
Николас
Бекер