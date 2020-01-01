Бог детей (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Шокирующая история доктора Куинси Фортье, обманом оплодотворявшего пациенток. Долгие годы к Фортье приходило множество пар в надежде зачать ребенка. Их проблемы врач решал жутким способом: тайно использовал свой генетический материал для инсеминации женщин. Фильм прольет свет на незаконны�е действия Фортье, а также покажет его биологических детей, которые пытаются примириться со своим происхождением. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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