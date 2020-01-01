Бог детей
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Бог детей

Бог детей (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.92020, Baby God
Документальные, Криминал72 мин18+

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Сюжет

Шокирующая история доктора Куинси Фортье, обманом оплодотворявшего пациенток. Долгие годы к Фортье приходило множество пар в надежде зачать ребенка. Их проблемы врач решал жутким способом: тайно использовал свой генетический материал для инсеминации женщин. Фильм прольет свет на незаконные действия Фортье, а также покажет его биологических детей, которые пытаются примириться со своим происхождением. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb