Боец. Лучший из лучших
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Боец. Лучший из лучших
8.72024, Life After Fighting
Боевики, Триллеры120 мин18+
Бывший чемпион MMA выходит на тропу войны с похитителями детей. Боевик со впечатляющей хореографией схваток
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Боец. Лучший из лучших (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Бывшая звезда смешанных единоборств выходит на тропу войны с преступниками, похищающими детей. Австралийский боевик «Боец. Лучший из лучших» — фильм о чести и благородстве со впечатляющей хореографией схваток.

Алекс Фолкнер когда-то сражался на MMA-ринге, но завязал со спортом и стал преподавать боевые искусства. Однажды он знакомится с Самантой, которая приводит на занятие своего сына Терри. Однако их зарождающийся роман прерывает трагедия: у секретарши Алекса похищают двух дочерей прямо на парковке школы. Вскоре Саманта узнает, что в преступлении замешан ее бывший муж Виктор, и у Алекса не остается другого выбора, кроме как отправиться спасать детей. Однако похитители не расстанутся со своими трофеями легко.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

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