Blur - Live at Hyde Park (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Группа Blur торжественно вернулась на сцену летом 2009 года, выступив с двумя крупными концертами в лондонском Гайд-парке. Более ста тысяч фанатов посетило потрясающие и эмоциональные выступления Blur продолжительностью 2 часа, прошедшие 2 и 3 июля в Гайд-парке, Лондон.



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