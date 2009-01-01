Blur - Live at Hyde Park (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.72009, Blur - Live at Hyde Park
Концерты124 мин12+
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Сюжет
Группа Blur торжественно вернулась на сцену летом 2009 года, выступив с двумя крупными концертами в лондонском Гайд-парке. Более ста тысяч фанатов посетило потрясающие и эмоциональные выступления Blur продолжительностью 2 часа, прошедшие 2 и 3 июля в Гайд-парке, Лондон.
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