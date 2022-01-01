Блондинка под прицелом
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Блондинка под прицелом
7.52022, Double Threat
Комедии, Боевики88 мин18+

Блондинка под прицелом (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комедийный боевик о кассирше придорожного магазинчика с раздвоением личности и случайном покупателе, которые бегут от мафии.

Джимми едет на побережье, где собирается развеять прах своей матери. По дороге он забегает в небольшой магазинчик, где за кассой стоит девушка Нэт. Как раз в это время здание штурмуют вооруженные до зубов преступники, которые явно хотят ее убить. Однако кассирша без особого труда расправляется с ними и укрывается в автомобиле Джимми. Девушка страдает от диссоциативного расстройства, превращаясь из миролюбивой Нэт в кровожадную Ташу каждый раз, когда оказывается в смертельной опасности. За ней охотится организация Синдикат, с сыном руководителя которой Нэт когда-то встречалась. Джимми понимает, что из этой передряги он так просто не выберется, и соглашается помочь неожиданной спутнице.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Триллеры

Рейтинг

4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блондинка под прицелом»

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