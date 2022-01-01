Блондинка под прицелом (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Комедийный боевик о кассирше придорожного магазинчика с раздвоением личности и случайном покупателе, которые бегут от мафии.
Джимми едет на побережье, где собирается развеять прах своей матери. По дороге он забегает в небольшой магазинчик, где за кассой стоит девушка Нэт. Как раз в это время здание штурмуют вооруженные до зубов преступники, которые явно хотят ее убить. Однако кассирша без особого труда расправляется с ними и укрывается в автомобиле Джимми. Девушка страдает от диссоциативного расстройства, превращаясь из миролюбивой Нэт в кровожадную Ташу каждый раз, когда оказывается в смертельной опасности. За ней охотится организация Синдикат, с сыном руководителя которой Нэт когда-то встречалась. Джимми понимает, что из этой передряги он так просто не выберется, и соглашается помочь неожиданной спутнице.
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Информация
Рейтинг
- ШСРежиссёр
Шэйн
Стэнли
- ДСАктриса
�Даниэль
С. Райан
- ДОАктриса
Доун
Оливери
- МЛАктёр
Мэттью
Лоуренс
- КДАктёр
Кевин
Джой
- АЛАктриса
Андреа
Логан Уайт
- МГАктёр
Мэтт
Галлини
- ДКАктёр
Дэвид
Кастро
- ДКАктёр
Дмитрий
Карас
- ЭБАктриса
Эми
Бир
- ВБАктриса
Вэл
Барри
- ДСПродюсер
Даниэль
С. Райан
- НЧПродюсер
Нил
Чизолм
- СДПродюсер
Скотт
Дж. Джонс
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Игнатьева
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ШСМонтажёр
Шэйн
Стэнли
- ДЛОператор
Джоэль
Лэйоган
- ТФКомпозитор
Томми
Филдс