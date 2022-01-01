Блондинка под прицелом (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комедийный боевик о кассирше придорожного магазинчика с раздвоением личности и случайном покупателе, которые бегут от мафии.



Джимми едет на побережье, где собирается развеять прах своей матери. По дороге он забегает в небольшой магазинчик, где за кассой стоит девушка Нэт. Как раз в это время здание штурмуют вооруженные до зубов преступники, которые явно хотят ее убить. Однако кассирша без особого труда расправляется с ними и укрывается в автомобиле Джимми. Девушка страдает от диссоциативного расстройства, превращаясь из миролюбивой Нэт в кровожадную Ташу каждый раз, когда оказывается в смертельной опасности. За ней охотится организация Синдикат, с сыном руководителя которой Нэт когда-то встречалась. Джимми понимает, что из этой передряги он так просто не выберется, и соглашается помочь неожиданной спутнице.



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