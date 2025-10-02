Блокадные сказки Серафимы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Брат и сестра стараются выжить в отрезанном от остальной страны Ленинграде, спасаясь невероятными историями о волшебных созданиях. Печальные, но вдохновляющие «Блокадные сказки Серафимы» — мультфильм о том, как важно не терять веру даже в самые тяжелые времена.



Маленькая Серафима не была суеверной и не поверила бабушке, когда та сказала, что выброшенный хлеб и разбитое зеркало — это к войне. Девочка выкинула недоеденный кусок пирога, а ее младший брат запустил мяч прямо в рабочих, тащивших зеркало по двору. Совсем скоро Германия напала на Советский Союз, а Ленинград, родной город Серафимы, оказался в блокаде. Теперь, когда даже маленький кусочек хлеба кажется сокровищем, девочка начинает рассказывать брату волшебные истории о могучих титанах и крылатых львах, которые защищают обычных людей от бомб и разбирают завалы.



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