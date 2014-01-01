Блок № 13 (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Darkness, Rage and the Fury
Ужасы, Триллеры79 мин18+
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Сюжет
В августе 1937 года произошло жестокое убийство. Полиция так и не смогла найти виновного в этом преступлении. Спустя 74 года кровавые события вновь повторяются. Совершенно незнакомые люди оказываются заложниками ситуации: все они оказались в закрытом пространстве хранилища старого здания. Тут они сталкиваются с загадочным существом, которое несет смерть.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Триллеры
Рейтинг
3.2 КиноПоиск
2.7 IMDb