Блок № 13 (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

В августе 1937 года произошло жестокое убийство. Полиция так и не смогла найти виновного в этом преступлении. Спустя 74 года кровавые события вновь повторяются. Совершенно незнакомые люди оказываются заложниками ситуации: все они оказались в закрытом пространстве хранилища старого здания. Тут они сталкиваются с загадочным существом, которое несет смерть.



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