Близнец
Wink
Фильмы
Близнец
7.22022, The Twin
Ужасы, Драма103 мин18+

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Близнец (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Отчаявшаяся мать вступает в схватку с дьяволом за душу своего ребенка. Финский фолк-хоррор с Терезой Палмер в главной роли.

Молодая женщина по имени Рэйчел теряет в автокатастрофе своего сына Нэйтана. В попытке справиться с горем, она решает переехать в небольшой поселок в Финляндии вместе с мужем и вторым ребенком Эллиотом. Вскоре мальчик начинает странно себя вести и утверждает, что по ночам видит некое потустороннее существо. Между тем Рэйчел подозревает местных жителей в организации сатанинского культа, который угрожает безопасности ее семьи. Чтобы спасти сына, женщина готова сражаться не только с соседями-сектантами, но и с древним злом, обитающим на этих землях.

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Страна
Финляндия
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Близнец»