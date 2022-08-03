Близнец (фильм, 2022) смотреть онлайн

Отчаявшаяся мать вступает в схватку с дьяволом за душу своего ребенка. Финский фолк-хоррор с Терезой Палмер в главной роли.



Молодая женщина по имени Рэйчел теряет в автокатастрофе своего сына Нэйтана. В попытке справиться с горем, она решает переехать в небольшой поселок в Финляндии вместе с мужем и вторым ребенком Эллиотом. Вскоре мальчик начинает странно себя вести и утверждает, что по ночам видит некое потустороннее существо. Между тем Рэйчел подозревает местных жителей в организации сатанинского культа, который угрожает безопасности ее семьи. Чтобы спасти сына, женщина готова сражаться не только с соседями-сектантами, но и с древним злом, обитающим на этих землях.



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