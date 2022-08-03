Близнец (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Отчаявшаяся мать вступает в схватку с дьяволом за душу своего ребенка. Финский фолк-хоррор с Терезой Палмер в главной роли.
Молодая женщина по имени Рэйчел теряет в автокатастрофе своего сына Нэйтана. В попытке справиться с горем, она решает переехать в небольшой поселок в Финляндии вместе с мужем и вторым ребенком Эллиотом. Вскоре мальчик начинает странно себя вести и утверждает, что по ночам видит некое потустороннее существо. Между тем Рэйчел подозревает местных жителей в организации сатанинского культа, который угрожает безопасности ее семьи. Чтобы спасти сына, женщина готова сражаться не только с соседями-сектантами, но и с древним злом, обитающим на этих землях.
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Рейтинг
- ТМРежиссёр
Танели
Мустонен
- Актриса
Тереза
Палмер
- СКАктёр
Стивен
Кри
- Актриса
Барбара
Мартен
- ТРАктёр
Тристан
Руджери
- АДАктёр
Андрес
Двинянинов
- ТУАктриса
Тииу
Уйбо
- РТАктёр
Райво
Трасс
- ЛОАктриса
Лизи
Орг
- АХСценарист
Алекси
Хюверинен
- ТМСценарист
Танели
Мустонен
- АХПродюсер
Алекси
Хюверинен
- ТВПродюсер
Тони
Валла
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- АРМонтажёр
Алекс
Райдж
- ДЛОператор
Дэниэл
Линдхольм
- ПАКомпозитор
Пану
Аалтио