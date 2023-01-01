Близнец (фильм, 1984) смотреть онлайн
8.91984, Le jumeau
Комедии105 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Классическая французская комедия с Пьером Ришаром. Аферист и заядлый картежник Маттиас Дюваль в очередной раз проигрывается в пух и прах. Но опытный мошенник не теряет надежды и заводит знакомство с наследницей крупного состояния по имени Лиз. Узнав, что у девушки есть сестра-близнец, Маттиа�с решает сорвать двойной куш. Аферист придумывает себе брата Матье, как две капли воды похожего на него. С помощью переодеваний и нехитрого грима мошенник виртуозно морочит голову обеим наследницам. Как скоро тайное станет явным?
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ИРРежиссёр
Ив
Робер
- Актёр
Пьер
Ришар
- ЖКАктёр
Жан-Пьер
Кальфон
- КМАктриса
Камилла
Мор
- КМАктриса
Кэри
Мор
- ЖФАктёр
Жак
Франц
- ФДАктриса
Франсуаза
Дорнер
- ЖКАктёр
Жан-Пьер
Кастальди
- ПЛАктёр
Поль
Ле Персон
- ИСАктриса
Изабель
Страва
- ЖБАктёр
Жан-Клод
Буйо
- ББСценарист
Борис
Бергман
- ДЭСценарист
Дональд
Э. Уэстлейк
- ИРСценарист
Ив
Робер
- КЖПродюсер
Ксавье
Желен
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- РФОператор
Робер
Фресс
- ВККомпозитор
Владимир
Косма