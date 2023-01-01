Близнец
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Близнец

Близнец (фильм, 1984) смотреть онлайн

8.91984, Le jumeau
Комедии105 мин12+
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Сюжет

Классическая французская комедия с Пьером Ришаром. Аферист и заядлый картежник Маттиас Дюваль в очередной раз проигрывается в пух и прах. Но опытный мошенник не теряет надежды и заводит знакомство с наследницей крупного состояния по имени Лиз. Узнав, что у девушки есть сестра-близнец, Маттиас решает сорвать двойной куш. Аферист придумывает себе брата Матье, как две капли воды похожего на него. С помощью переодеваний и нехитрого грима мошенник виртуозно морочит голову обеим наследницам. Как скоро тайное станет явным?

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Близнец»

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