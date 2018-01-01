Бизнесмены (фильм, 2018) смотреть онлайн

Казахстан, 1990-е. Окончив институт, трое приятелей понимают, что поработать по специальности в наступившие дикие времена им вряд ли удастся и начинают заниматься предпринимательской деятельностью. Друзьям предстоит столкнуться с рэкетом, криминалом и предательством.



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