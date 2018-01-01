Бизнесмены (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Biznesmeny
Драма, Криминал90 мин18+
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О фильме
Казахстан, 1990-е. Окончив институт, трое приятелей понимают, что поработать по специальности в наступившие дикие времена им вряд ли удастся и начинают заниматься предпринимательской деятельностью. Друзьям предстоит столкнуться с рэкетом, криминалом и предательством.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АСРежиссёр
Акан
Сатаев
- Актёр
Аскар
Ильясов
- АААктриса
Айсулу
Азимбаева
- ШСАктёр
Шарип
Серик
- РЖАктёр
Расим
Жубаев
- Актёр
Константин
Крюков
- ЕГАктёр
Еркен
Губашев
- Актёр
Санжар
Мади
- ДТАктриса
Дина
Тасбулатова
- НКАктёр
Нуржигит
Калдыбеков
- ТЖСценарист
Тимур
Жаксылыков
- ЕКПродюсер
Ернар
Курмашев
- АСПродюсер
Акан
Сатаев
- АМПродюсер
Алия
Мендыгожина
- ГСМонтажёр
Галымжан
Санбаев
- ХКОператор
Хасанбек
Кыдыралиев
- АЗКомпозитор
Алим
Заиров
- РВКомпозитор
Роман
Вишневский
- ИСКомпозитор
Иван
Синцов