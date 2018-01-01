Wink
Фильмы
Бизнес по-казахски
Актёры и съёмочная группа фильма «Бизнес по-казахски»

Режиссёры

Женисхан Момышев

Zhenishan Momishev
Режиссёр

Актёры

Нурлан Коянбаев

Nurlan Koyanbayev
АктёрЖомарт Балтабае
Жан Байжанбаев

Zhan Baizhanbayev
АктёрАлен
Абунасыр Сериков

Abunasir Serikov
АктёрКайырбек
Гульназ Жоланова

Gulnaz Zholanova
АктрисаАйсулу
Куралай Анарбекова

Kurlay Anarbekova
АктрисаЛаура
Дарига Бадыкова

Dariga Badykova
АктрисаМакпал
Алишер Утев

Alisher Utev
АктёрЖенис
Кажет Смагулов

Kazhet Smagulov
АктёрБагдаулет
Рамазан Амантай

Ramazan Amantay
АктёрЕркош
Сиддхартх Шукла

Sidharth Shukla
Актёринвестор

Сценаристы

Арыстан Каунев

Arystan Kaunev
Сценарист
Алишер Утев

Alisher Utev
Сценарист
Нурлан Коянбаев

Nurlan Koyanbayev
Сценарист

Продюсеры

Нурлан Коянбаев

Nurlan Koyanbayev
Продюсер
Рустам Юсупов

Продюсер

Монтажёры

Елена Кударова

Elena Kudarova
Монтажёр
Анвар Матжанов

Anvar Matzhanov
Монтажёр
Тимур Дулатов

Timur Dulatov
Монтажёр

Операторы

Айдар Оспанов

Aidar Ospanov
Оператор

Композиторы

Никита Карев

Nikita Karev
Композитор