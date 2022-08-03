Жомарт - обычный бизнесмен, владеющий гостиницей, у которого скоро в бизнесе появится новый оборот и новое дыхание - его проектом заинтересован крупный инвестор. И в самый ответственный момент, когда нужно приготовить гостиницу для презентации - увольняются все сотрудники! Но, как говорится, если человек человеку волк, то в Казахстане человек человеку - туысқан.

