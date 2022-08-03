Бизнес по-казахски (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Бизнес по-казахски
Комедия91 мин18+
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О фильме
Жомарт - обычный бизнесмен, владеющий гостиницей, у которого скоро в бизнесе появится новый оборот и новое дыхание - его проектом заинтересован крупный инвестор. И в самый ответственный момент, когда нужно приготовить гостиницу для презентации - увольняются все сотрудники! Но, как говорится, если человек человеку волк, то в Казахстане человек человеку - туысқан.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЖМРежиссёр
Женисхан
Момышев
- НКАктёр
Нурлан
Коянбаев
- ЖБАктёр
Жан
Байжанбаев
- АСАктёр
Абунасыр
Сериков
- ГЖАктриса
Гульназ
Жоланова
- КААктриса
Куралай
Анарбекова
- ДБАктриса
Дарига
Бадыкова
- АУАктёр
Алишер
Утев
- КСАктёр
Кажет
Смагулов
- РААктёр
Рамазан
Амантай
- СШАктёр
Сиддхартх
Шукла
- АКСценарист
Арыстан
Каунев
- АУСценарист
Алишер
Утев
- НКСценарист
Нурлан
Коянбаев
- НКПродюсер
Нурлан
Коянбаев
- РЮПродюсер
Рустам
Юсупов
- ЕКМонтажёр
Елена
Кударова
- АММонтажёр
Анвар
Матжанов
- ТДМонтажёр
Тимур
Дулатов
- АООператор
Айдар
Оспанов
- НККомпозитор
Никита
Карев