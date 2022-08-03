Бизнес по-казахски
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Бизнес по-казахски

Бизнес по-казахски (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Бизнес по-казахски
Комедия91 мин18+

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О фильме

Жомарт - обычный бизнесмен, владеющий гостиницей, у которого скоро в бизнесе появится новый оборот и новое дыхание - его проектом заинтересован крупный инвестор. И в самый ответственный момент, когда нужно приготовить гостиницу для презентации - увольняются все сотрудники! Но, как говорится, если человек человеку волк, то в Казахстане человек человеку - туысқан.

Страна
Казахстан
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бизнес по-казахски»