Битва в глуши
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Битва в глуши

Битва в глуши (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.22016, Union Bound
Боевики, Драмы99 мин18+

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Сюжет

Фильм основан на реальных событиях во время Гражданской войны в США 1864 года. Сержант Гувер отправился на войну, чтобы сохранить Союз. После того, как его схватили и отправили в лагерь для военнопленных, он понял, что значит бытть заключенным против своей воли. Вместе с другом он сбегает с помощью рабов и продолжает свой путь к свободе.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Боевики, Драмы

Рейтинг

4.5 IMDb