Битва в глуши (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм основан на реальных событиях во время Гражданской войны в США 1864 года. Сержант Гувер отправился на войну, чтобы сохранить Союз. После того, как его схватили и отправили в лагерь для военнопленных, он понял, что значит бытть заключенным против своей воли. Вместе с другом он сбегает с помощ�ью рабов и продолжает свой путь к свободе.



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