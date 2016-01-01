Битва в глуши (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.22016, Union Bound
Боевики, Драмы99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Фильм основан на реальных событиях во время Гражданской войны в США 1864 года. Сержант Гувер отправился на войну, чтобы сохранить Союз. После того, как его схватили и отправили в лагерь для военнопленных, он понял, что значит бытть заключенным против своей воли. Вместе с другом он сбегает с помощ�ью рабов и продолжает свой путь к свободе.
Битва в глуши смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
4.5 IMDb