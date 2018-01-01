Wink
Био оружие Альфа
Актёры и съёмочная группа фильма «Био оружие Альфа»

Режиссёры

Джейсон Л. Ванг

Jason L. Wang
Режиссёр

Актёры

Шелби Брунн

Shelby Brunn
АктрисаMartinez
Майкл Витович

Michael Vitovich
АктёрDr. Howe
Стефани Сатчик

Stefanie Barber
АктрисаSpencer (в титрах: Stefanie Satchik)
Кармен Гангале

Carmen Gangale
АктёрCarlos
Джейсон Л. Ванг

Jason L. Wang
АктёрJack
Тейлор Нелмс

Taylor Nelms
АктрисаAnna
Джеймс Вейр

James Weir
АктёрWilliams
Денни Кастильоне

Denny Castiglione
АктёрMr. Sander
Джон Уильямсон

John Williamson
АктёрLarry

Сценаристы

Джейсон Л. Ванг

Jason L. Wang
Сценарист

Продюсеры

Питер Сэмпсон

Peter Sampson
Продюсер
Джонни Ву

Johnny K. Wu
Продюсер

Монтажёры

Джейсон Л. Ванг

Jason L. Wang
Монтажёр

Операторы

Питер Сэмпсон

Peter Sampson
Оператор