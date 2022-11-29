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Био оружие Альфа (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический боевик об отряде суперсолдат, нелегально созданном сотрудниками крупной корпорации. В мире, пораженном неизвестным видом бактерий, лишающим людей зрения, счастливчики смогли укрыться в убежищах, тогда как остальные вынуждены выживать в жутких условиях. Внушительные ресурсы брошены на создание вакцины, но дело это не приносит прибыли. Тогда Мартинес, одна из управляющих компании «Мирако» решает использовать технологии, разработанные в процессе поиска лекарства от рака, для создания биологического оружия — людей со сверхспособностями. Она не отступается от своей идеи даже после указа совета директоров — так на свет появляется команда сверхбойцов. Что теперь ждет этих подопытных кроликов, расскажет фильм 2018 года «Био оружие Альфа» — смотреть его онлайн можно на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
КачествоFull HD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джейсон
Л. Ванг
- ШБАктриса
Шелби
Брунн
- МВАктёр
Майкл
Витович
- ССАктриса
Стефани
Сатчик
- КГАктёр
Кармен
Гангале
- ДЛАктёр
Джейсон
Л. Ванг
- ТНАктриса
Тейлор
Нелмс
- ДВАктёр
Джеймс
Вейр
- ДКАктёр
Денни
Кастильоне
- ДУАктёр
Джон
Уильямсон
- ДЛСценарист
Джейсон
Л. Ванг
- ПСПродюсер
Питер
Сэмпсон
- ДВПродюсер
Джонни
Ву
- ДЛМонтажёр
Джейсон
Л. Ванг
- ПСОператор
Питер
Сэмпсон