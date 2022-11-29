Био оружие Альфа (фильм, 2018) смотреть онлайн

Фантастический боевик об отряде суперсолдат, нелегально созданном сотрудниками крупной корпорации. В мире, пораженном неизвестным видом бактерий, лишающим людей зрения, счастливчики смогли укрыться в убежищах, тогда как остальные вынуждены выживать в жутких условиях. Внушительные ресурсы брошены на создание вакцины, но дело это не приносит прибыли. Тогда Мартинес, одна из управляющих компании «Мирако» решает использовать технологии, разработанные в процессе поиска лекарства от рака, для создания биологического оружия — людей со сверхспособностями. Она не отступается от своей идеи даже после указа совета директоров — так на свет появляется команда сверхбойцов. Что теперь ждет этих подопытных кроликов, расскажет фильм 2018 года «Био оружие Альфа» — смотреть его онлайн можно на Wink.

