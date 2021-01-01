Бини мания (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Исследование повального увлечения игрушками Beanie Babies в конце 90-х. Этих милых мягких зверят придумал Тай Уорнер, бизнесмен и бывший актер. Фильм расскажет о том, как детская игрушка породила моду на коллекционирование, �а также создала огромный инвестиционный пузырь. В фильм вошли интервью с теми, кто годами собирал плюшевых зверят, а также людьми, которые имели непосредственное отношение к взлету и падению Beanie Babies.



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