Бинго Бонго (фильм, 1982) смотреть онлайн

8.81982, Bingo Bongo
Комедия, Семейный102 мин18+

Итальянская классика с Адриано Челентано. В глубинах Африки находят человека, воспитанного обезьянами. Он отлично лазает по деревьям и понимает язык животных. Ученые называют найденыша Бинго-Бонго и переправляют для исследований в Италию. За изучение любопытного экземпляра берется биолог по имени Лаура. Красотка в белом халате – единственная, кому доверяет гость из Африки. Поэтому, когда Лауру отстраняют от исследований, Бинго-Бонго сбегает из лаборатории. Но найти девушку, даже такую яркую, в незнакомой городской среде – задача не из легких.

