Бинго Бонго (фильм, 1982) смотреть онлайн
8.81982, Bingo Bongo
Комедия, Семейный102 мин18+
О фильме
Итальянская классика с Адриано Челентано. В глубинах Африки находят человека, воспитанного обезьянами. Он отлично лазает по деревьям и понимает язык животных. Ученые называют найденыша Бинго-Бонго и переправляют для исследований в Италию. За изучение любопытного экземпляра берется биолог по имени Лаура. Красотка в белом халате – единственная, кому доверяет гость из Африки. Поэтому, когда Лауру отстраняют от исследований, Бинго-Бонго сбегает из лаборатории. Но найти девушку, даже такую яркую, в незнакомой городской среде – задача не из легких.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Актёр
Адриано
Челентано
- Актриса
Кароль
Буке
- ФААктёр
Феличе
Андреази
- ЭРАктёр
Энцо
Робутти
- ВДАктёр
Вальтер
Д’Аморе
- РМАктёр
Роберто
Марелли
- АПАктёр
Альфио
Патане
- ЭКАктриса
Элизабет
Коббен
- МТАктёр
Маурицио
Табани
- МБАктёр
Марио
Барилла
- ЛТСценарист
Лаура
Тоскано
- ФФСценарист
Франко
Феррини
- ЭОСценарист
Энрико
Олдоини
- МЧПродюсер
Марио
Чекки Гори
- Продюсер
Витторио
Чекки Гори
- МАХудожник
Марио
Амброзино
- АСМонтажёр
Амедео
Сальфа
- ППКомпозитор
Пинуччио
Пьерадзоли