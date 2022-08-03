Бинго Бонго (фильм, 1982) смотреть онлайн

Итальянская классика с Адриано Челентано. В глубинах Африки находят человека, воспитанного обезьянами. Он отлично лазает по деревьям и понимает язык животных. Ученые называют найденыша Бинго-Бонго и переправляют для исследований в Италию. За изучение любопытного экземпляра берется биолог по имени Лаура. Красотка в белом халате – единственная, кому доверяет гость из Африки. Поэтому, когда Лауру отстраняют от исследований, Бинго-Бонго сбегает из лаборатории. Но найти девушку, даже такую яркую, в незнакомой городской среде – задача не из легких.

