Один из самых популярных сатириков Америки вновь обрушивает свою язвительную иронию на нынешнюю президентскую администрацию и Дональда Трампа в частности. «Парадокс моей жизни заключается в том, что чем более ужасающей страна становится во время правления Трампа, тем веселее на концертах», — говорит сам комик о своем очередном стендапе. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

