Билл Маар: На сцене в Оклахоме
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Билл Маар: На сцене в Оклахоме
2018, Bill Maher: Live from Oklahoma
Документальный, Комедия62 мин18+

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Билл Маар: На сцене в Оклахоме (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Один из самых популярных сатириков Америки вновь обрушивает свою язвительную иронию на нынешнюю президентскую администрацию и Дональда Трампа в частности. «Парадокс моей жизни заключается в том, что чем более ужасающей страна становится во время правления Трампа, тем веселее на концертах», — говорит сам комик о своем очередном стендапе. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Документальный
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

6.3 IMDb