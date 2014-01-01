Безжалостное правосудие (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший оперативник австралийской разведки Виктория Дев Рис живет спокойной жизнью в пригороде Америки, где она, будучи матерью-одиночкой, воспитывает единственную дочь и тренирует бойцов в собственном спортзале M.M.A.. Но когда ее дочь не возвращается из похода, Виктория вынуждена вернуться к активным действиям. Оказывается, что несколько человек, включая мэра и его подругу, шерифа имеют довольно странное хобби. Они любят охотиться на людей ради развлечения. И у них это неплохо получается, но когда дело доходит до охоты на Викторию, им нужна помощь, поэтому они привлекают бывшего сотрудника разведки Джо Мангина, чтобы уравновесить чашу весов. Но будет ли это достаточно смотрите в онлайн сервисе Wink.





Безжалостное правосудие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.