Безумно известный (фильм, 2018) смотреть онлайн

Боб - обычный парень, чья навязчивая идея быть знаменитым привела его в психиатрическую больницу. Когда один из пациентов заявляет, что Бен Ладен все еще жив, Боб сбегает с группой неудачников чтобы поймать террориста №1 дабы обрести столь вожделенную славу. Получится ли это у них смотрте в онлайн сервисе WInk.



