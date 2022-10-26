Безумно известный
Wink
Фильмы
Безумно известный
6.02018, Crazy Famous
Комедия77 мин18+

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Безумно известный (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Боб - обычный парень, чья навязчивая идея быть знаменитым привела его в психиатрическую больницу. Когда один из пациентов заявляет, что Бен Ладен все еще жив, Боб сбегает с группой неудачников чтобы поймать террориста №1 дабы обрести столь вожделенную славу. Получится ли это у них смотрте в онлайн сервисе WInk.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумно известный»