Безумие
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Безумие

Безумие (фильм, 1972) смотреть онлайн

1972, Frenzy
Триллер, Криминал111 мин18+

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О фильме

Ричард Блэйни обвиняется в совершении серии жутких убийств женщин, которых обнаружили удушенными мужскими галстуками. Лишь после его ареста следователь начинает подозревать, что история не так проста.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумие»