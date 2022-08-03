Безумие (фильм, 1972) смотреть онлайн
1972, Frenzy
Триллер, Криминал111 мин18+
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О фильме
Ричард Блэйни обвиняется в совершении серии жутких убийств женщин, которых обнаружили удушенными мужскими галстуками. Лишь после его ареста следователь начинает подозревать, что история не так проста.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- ДФАктёр
Джон
Финч
- БФАктёр
Бэрри
Фостер
- БЛАктриса
Барбара
Ли-Хант
- АМАктриса
Анна
Мэсси
- АМАктёр
Алек
МакКоуэн
- ВМАктриса
Вивьен
Мерчант
- БУАктриса
Билли
Уайтлоу
- КСАктёр
Клайв
Свифт
- БКАктёр
Бернард
Криббинс
- МБАктёр
Майкл
Бейтс
- ЭШСценарист
Энтони
Шэффер
- УХПродюсер
Уильям
Хилл
- Продюсер
Альфред
Хичкок
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- РВХудожник
Роберт
В. Лейнг
- ДХХудожница
Джули
Харрис
- ГТОператор
Гилберт
Тейлор
- ЛДОператор
Леонард
Дж. Соут
- РГКомпозитор
Рон
Гудвин