Без утешения (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.32016, Lost Solace
Фантастика, Драма101 мин18+
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О фильме
Спенс Катлер — психопат. Он никогда не знал сочувствия или вины. Тем не менее, судьбоносная встреча с новым препаратом собирается дать ему дозу слишком большой реальности, и он берет умопомрачительное путешествие по психоделическому шоссе сознания, чтобы встретиться лицом к лицу с его собственной моралью и его собственной искривленной душой. Препарат розовая голубка попавший в кровь полностью меняет сознание. Именно на него и подсел наш красавчик, и теперь он остался без своих прежних чувств и утешения которое мог бы получить если бы не стал жертвой эксперимента.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
4.4 IMDb
- КШРежиссёр
Крис
Шойерман
- ЭДАктёр
Эндрю
Дженкинс
- МРАктриса
Мелисса
Роксбур
- ЛГАктриса
Леа
Гибсон
- ЧКАктёр
Чарли
Керр
- МКАктёр
Майкл
Копса
- ДНАктриса
Джоанна
Ньюмарк
- КМАктриса
Кармен
Мур
- БУАктриса
Бриттни
Уилсон
- ДРАктёр
Джед
Риз
- КМАктриса
Криста
Магнуссон
- КШСценарист
Крис
Шойерман
- ЭДСценарист
Эндрю
Дженкинс
- ДАПродюсер
Дэвид
Ангельски
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дженкинс
- КШПродюсер
Крис
Шойерман
- ТКПродюсер
Том
Кокс
- КШМонтажёр
Крис
Шойерман
- ДБКомпозитор
Дэрил
Беннетт