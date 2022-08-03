Без утешения (фильм, 2016) смотреть онлайн

Спенс Катлер — психопат. Он никогда не знал сочувствия или вины. Тем не менее, судьбоносная встреча с новым препаратом собирается дать ему дозу слишком большой реальности, и он берет умопомрачительное путешествие по психоделическому шоссе сознания, чтобы встретиться лицом к лицу с его собственной моралью и его собственной искривленной душой. Препарат розовая голубка попавший в кровь полностью меняет сознание. Именно на него и подсел наш красавчик, и теперь он остался без своих прежних чувств и утешения которое мог бы получить если бы не стал жертвой эксперимента.

