Без тела (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм ужасов о том, что бывает, когда скептик, не верящий в потусторонние силы, оказывается в зловещем доме. После смерти жены писатель Алекс страдает от депрессии и пребывает в творческом кризисе. В поисках вдохновения он вместе с двумя дочерьми отправляется в проклятый дом, окутанный легендами. Цель Алекса – развенчать эти мифы и написать роман-разоблачение. Однако вскоре скептически настроенный мужчина замечает, что в доме действительно творится чертовщина. На чердаке откуда ни возьмись появляются вещи погибшей жены Алекса, а его младшая дочь заводит воображаемого друга. И это только начало. Что еще ждет Алекса и его дочерей в проклятом доме и сумеет ли он написать книгу, расскажет фильм «Без тела» на Wink онлайн в хорошем качестве.



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