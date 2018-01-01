Wink
Без свидетелей
Актёры и съёмочная группа фильма «Без свидетелей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Без свидетелей»

Режиссёры

Никита Михалков

Режиссёр

Актёры

Ирина Купченко

Актриса
Михаил Ульянов

Актёр
Эдуард Артемьев

Актёрдирижёр

Сценаристы

Рамиз Фаталиев

Сценарист
Никита Михалков

Сценарист
Софья Прокофьева

Сценарист

Продюсеры

Вилли Геллер

Продюсер

Монтажёры

Элеонора Праксина

Монтажёр

Операторы

Павел Лебешев

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор