Без свидетелей
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Без свидетелей

Без свидетелей (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Без свидетелей
Драмы89 мин0+

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Сюжет

По мотивам пьесы С. Прокофьевой «Беседа без свидетелей». Прийдя однажды к бывшей жене, Он узнает, что она собирается выйти замуж за его старого друга, крупного ученого, на которого Он в свое время написал анонимку. Из страха разоблачения он требует, чтобы она изменила свое решение.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb