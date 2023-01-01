Без свидетелей (фильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

По мотивам пьесы С. Прокофьевой «Беседа без свидетелей». Прийдя однажды к бывшей жене, Он узнает, что она собирается выйти замуж за его старого друга, крупного ученого, на которого Он в свое время написал анонимку. Из страха разоблачения он требует, чтобы она изменила свое решение.



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