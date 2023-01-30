Без лица (фильм, 2021) смотреть онлайн

Независимый хоррор о мужчине, которому без его согласия пересадили лицо другого человека. После травматичного инцидента Джордж просыпается в незнакомой больнице, не помня, как там оказался. Но больше всего его шокирует не это — сняв бинты, Джордж понимает, что не узнает себя в зеркале, ведь хирурги подарили ему новое лицо. Скоро его выписывают, но знакомые, кажется, не хотят с ним общаться, а на улицах Джорджа начинает преследовать загадочный человек в маске. Сможет ли он разобраться, что происходит, узнаете из фильма 2021 года «Без лица», посмотрев его онлайн в видеосервисе Wink.

