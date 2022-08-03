Без комплексов
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Без комплексов

Без комплексов (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Chamboultout
Драма, Комедия97 мин18+

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О фильме

Беатрис написала книгу о трагическом событии в семье: ее муж, Фредерик, попал в аварию. Он ослеп и, как бы, лишился фильтра: говорит все, что думает, и абсолютно непредсказуем. Тем временем все друзья семьи выискивают себя среди персонажей романа, и старые конфликты пробуждаются.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb