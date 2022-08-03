Без комплексов (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, Chamboultout
Драма, Комедия97 мин18+
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О фильме
Беатрис написала книгу о трагическом событии в семье: ее муж, Фредерик, попал в аварию. Он ослеп и, как бы, лишился фильтра: говорит все, что думает, и абсолютно непредсказуем. Тем временем все друзья семьи выискивают себя среди персонажей романа, и старые конфликты пробуждаются.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Лавэн
- Актриса
Александра
Лами
- ХГАктёр
Хосе
Гарсия
- МЮАктёр
Микаэль
Юн
- Актриса
Анн
Маривен
- МСАктёр
Меди
Садун
- Актёр
Мишель
Вюйермоз
- Актриса
Оливия
Коте
- АЖАктриса
Анн
Жирар
- ЖФАктёр
Жан
Франсуа Кэйри
- ЛдАктриса
Людивин
де Шасне
- БЛСценарист
Бруно
Лавэн
- ЭЛСценарист
Эрик
Лавэн
- ВРПродюсер
Венсан
Роже
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- АРОператор
Антуан
Рош