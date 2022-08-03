Беатрис написала книгу о трагическом событии в семье: ее муж, Фредерик, попал в аварию. Он ослеп и, как бы, лишился фильтра: говорит все, что думает, и абсолютно непредсказуем. Тем временем все друзья семьи выискивают себя среди персонажей романа, и старые конфликты пробуждаются.

