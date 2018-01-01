Wink
Фильмы
Без близнеца
Актёры и съёмочная группа фильма «Без близнеца»

Режиссёры

Джеймс Суини

Джеймс Суини

James Sweeney
Режиссёр

Актёры

Кри Чикчино

Кри Чикчино

Cree
АктрисаBianca
Дилан О’Брайен

Дилан О’Брайен

Dylan O'Brien
АктёрRoman / Rocky
Кэти Финдлей

Кэти Финдлей

Katie Findlay
АктрисаLori
Джеймс Суини

Джеймс Суини

James Sweeney
АктёрDennis
Лорен Грэм

Лорен Грэм

Lauren Graham
АктрисаLisa
Таша Смит

Таша Смит

Tasha Smith
АктрисаCharlotte
Сьюзэн Парк

Сьюзэн Парк

Susan Park
АктрисаSage

Сценаристы

Джеймс Суини

Джеймс Суини

James Sweeney
Сценарист

Продюсеры

Элизабет Дестро

Элизабет Дестро

Liz Destro
Продюсер
Джеймс Суини

Джеймс Суини

James Sweeney
Продюсер

Художники

Шон Рони

Шон Рони

Sean Roney
Художник

Композиторы

Чон Джэ-иль

Чон Джэ-иль

Jeong Jae-il
Композитор