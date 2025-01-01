Без близнеца (фильм, 2025) смотреть онлайн

Черная комедия «Без близнеца» — фильм 2025 года о горе, одиночестве и странной дружбе.



Главный герой, Роман, теряет своего брата-близнеца и остается наедине с пустотой, которую не заполнить ни делами, ни терапией. Чтобы справиться с горем, мужчина посещает группу поддержки для людей, потерявших близнецов. Там он знакомится с Деннисом. Мужчине знакомы эмоции и чувства, которые испытывает Роман. Между ними завязывается дружба — настоящая, теплая и при этом пугающе зависимая. Однако вскоре Роман начинает понимать, что Деннис — не тот, за кого себя выдает.



Если вам нравится нестандартное кино с юмором на грани фола, неожиданными поворотами и тонкой психологией, фильм «Без близнеца» точно стоит посмотреть.



Без близнеца смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.