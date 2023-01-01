Бетти
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Бетти

Бетти (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

7.41992, Betty
Драмы99 мин18+

Сюжет

Бетти красива, чувственна, сексапильна и... глубоко несчастна. Неудовлетворенность жизнью вынуждает ее пить, менять любовников, заставляет блуждать по ночному городу, уставшую от калейдоскопа мутных глаз, потных рук и липких объятий, в поисках ускользающей судьбы...

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бетти»

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