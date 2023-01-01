Бетти (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Бетти красива, чувственна, сексапильна и... глубоко несчастна. Неудовлетворенность жизнью вынуждает ее пить, менять любовников, заставляет блуждать по ночному городу, уставшую от калейдоскопа мутных глаз, потных рук и липких объятий, в поисках ускользающей судьбы...
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КШРежиссёр
Клод
Шаброль
- МТАктриса
Мари
Трентиньян
- СОАктриса
Стефан
Одран
- ЖГАктёр
Жан-Франсуа
Гарро
- ИЛАктёр
Ив
Ламбрехт
- КМАктриса
Кристиана
Минаццоли
- ПВАктёр
Пьер
Вернье
- НКАктриса
Натали
Кузнецофф
- ПМАктёр
Пьер
Марто
- ТШАктёр
Тома
Шаброль
- ИВАктёр
Ив
Верховен
- КШСценарист
Клод
Шаброль
- ЖССценарист
Жорж
Сименон
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- МФМонтажёр
Моника
Фардулис
- БЦОператор
Бернар
Цицерманн
- МШКомпозитор
Матьё
Шаброль