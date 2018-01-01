Wink
Детям
Бэтмен против Робина
Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен против Робина»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен против Робина»

Режиссёры

Джей Олива

Джей Олива

Jay Oliva
Режиссёр

Актёры

Стюарт Аллан

Стюарт Аллан

Stuart Allan
АктёрRobin / Damian Wayne
Трой Бэйкер

Трой Бэйкер

Troy Baker
АктёрOwl Lieutenant
Кевин Конрой

Кевин Конрой

Kevin Conroy
АктёрThomas Wayne
Тревор Дивэлл

Тревор Дивэлл

Trevor Devall
АктёрJack
Робин Аткин Даунс

Робин Аткин Даунс

Robin Atkin Downes
АктёрGrandmaster
Гриффин Глюк

Гриффин Глюк

Griffin Gluck
АктёрYoung Bruce / Young Talon
Грэй Гриффин

Грэй Гриффин

Grey Griffin
АктрисаSamantha
Шон Маэр

Шон Маэр

Sean Maher
АктёрNightwing / Dick Grayson
Дэвид Маккаллум

Дэвид Маккаллум

David McCallum
АктёрAlfred Pennyworth
Джейсон О’Мара

Джейсон О’Мара

Jason O'Mara
АктёрBatman / Bruce Wayne

Сценаристы

Дж. Эм. ДеМэттис

Дж. Эм. ДеМэттис

J.M. DeMatteis
Сценарист
Марв Вольфман

Марв Вольфман

Marv Wolfman
Сценарист
Джордж Перез

Джордж Перез

George Pérez
Сценарист
Боб Кейн

Боб Кейн

Bob Kane
Сценарист

Продюсеры

Алан Барнетт

Алан Барнетт

Alan Burnett
Продюсер

Композиторы

Фредерик Видман

Фредерик Видман

Frederik Wiedmann
Композитор