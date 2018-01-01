WinkДетямБэтмен против РобинаАктёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен против Робина»
Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен против Робина»
Режиссёры
Актёры
АктёрRobin / Damian Wayne
Стюарт АлланStuart Allan
АктёрOwl Lieutenant
Трой БэйкерTroy Baker
АктёрThomas Wayne
Кевин КонройKevin Conroy
АктёрJack
Тревор ДивэллTrevor Devall
АктёрGrandmaster
Робин Аткин ДаунсRobin Atkin Downes
АктёрYoung Bruce / Young Talon
Гриффин ГлюкGriffin Gluck
АктрисаSamantha
Грэй ГриффинGrey Griffin
АктёрNightwing / Dick Grayson
Шон МаэрSean Maher
АктёрAlfred Pennyworth
Дэвид МаккаллумDavid McCallum
АктёрBatman / Bruce Wayne