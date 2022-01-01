Бессмертный (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Финляндия, 1944 год. Немцы отступают, оставляя за собой выжженную землю. Бывший финский солдат находит в Лапландии золотую жилу, но по пути домой сталкивается с отрядом нацистов.



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