Бессмертный (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Sisu
Военные, Боевики18+
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Сюжет
Финляндия, 1944 год. Немцы отступают, оставляя за собой выжженную землю. Бывший финский солдат находит в Лапландии золотую жилу, но по пути домой сталкивается с отрядом нацистов.
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Информация
СтранаФинляндия, Великобритания
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики
Рейтинг
- ЯХРежиссёр
Ялмари
Хеландер
- АКАктёр
Артту
Капулайнен
- ТСАктёр
Тату
Синисало
- ДДАктёр
Джек
Дулан
- Актёр
Аксель
Хенни
- ЙТАктёр
Йорма
Томмила
- ВЭАктёр
Вильгельм
Энкель
- МВАктриса
Мимоса
Вилламо
- ОТАктёр
Онни
Томмила
- ВВАктёр
Винсент
Виллестранд
- ЯХСценарист
Ялмари
Хеландер
- МГПродюсер
Майк
Гудридж
- СРПродюсер
Сиркка
Раутиайнен
- АВХудожница
Анна
Вильппунен
- ТВКомпозитор
Туомас
Вяльнёля