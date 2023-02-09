Бессмертная песня (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно

1920 год. Красноармеец Юсалов, получив ранение, приезжает в кубанскую станицу и организовывает здесь музыкальную школу, разучивает с учениками «Интернационал», ставит первый революционный спектакль. Все это вызывает лютую ненависть у кулаков, они убивают красноармейца. Через много лет, в станице построят новую музыкальную школу и назовут ее именем погибшего героя.

