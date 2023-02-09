Бессмертная песня (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно
1920 год. Красноармеец Юсалов, получив ранение, приезжает в кубанскую станицу и организовывает здесь музыкальную школу, разучивает с учениками «Интернационал», ставит первый революционный спектакль. Все это вызывает лютую ненависть у кулаков, они убивают красноармейца. Через много лет, в станице построят новую музыкальную школу и назовут ее именем погибшего героя.
- МВРежиссёр
Матвей
Володарский
- ФШАктёр
Федор
Шмаков
- ГКАктриса
Галина
Карелина
- Актёр
Аркадий
Трусов
- ФФАктёр
Фёдор
Федоровский
- ВВАктёр
Вячеслав
Воронин
- НДАктриса
Нина
Дробышева
- ВБАктёр
Виктор
Бриц
- ВВАктёр
Владимир
Волчик
- БКАктёр
Борис
Коковкин
- БМАктёр
Борис
Муравьев
- АЛСценарист
Алексей
Леонтьев
- ВФОператор
Вячеслав
Фастович
- ДФКомпозитор
Даниил
Френкель