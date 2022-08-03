Купить за 60 секунд. Комедийный короткометражный фильм «Бесплатно» — ожившая мечта шопоголиков.



Рууд и Элс — пожилая семейная пара из Нидерландов, для которых экономия на покупках в магазинах стала новой религией. Скидки, купоны, распродажи — это не просто способ сберечь пару-тройку евро, а смысл жизни. Когда же Рууд становится 100-тысячным посетителем супермаркета и получает возможность бесплатно забить магазинную тележку любыми товарами, для супругов это становится новым вызовом. Ведь по правилам акции шоппинг должен уложиться в 60 секунд. Рууд и Элс планируют покупки и усиленно тренируются: какие товары выбрать? какой маршрут в супермаркете наиболее оптимален?



Смотреть фильм «Бесплатно» — это все равно что наблюдать за напряженным финалом Лиги Чемпионов, где у игроков есть всего минута, чтобы решить исход матча. Азарт, гонка со временем и обязательный триумф в конце. Или нет?

