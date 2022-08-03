Бесконечно белый медведь (фильм, 2014) смотреть онлайн

Кэмерон и Мэгги – прекрасная пара, у них подрастают две девочки. Но в их жизни есть одна проблема, которая портит все: у Кэмерона маниакально-депрессивный психоз. Когда Мэгги решается уехать в Нью-Йорк, чтобы обеспечивать всю семью, девочки остаются на попечении своего непутевого отца.

