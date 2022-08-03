Бесконечно белый медведь (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Infinitely Polar Bear
Драма, Мелодрама84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Кэмерон и Мэгги – прекрасная пара, у них подрастают две девочки. Но в их жизни есть одна проблема, которая портит все: у Кэмерона маниакально-депрессивный психоз. Когда Мэгги решается уехать в Нью-Йорк, чтобы обеспечивать всю семью, девочки остаются на попечении своего непутевого отца.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МФРежиссёр
Майя
Форбс
- Актёр
Марк
Руффало
- Актриса
Зои
Салдана
- ИВАктриса
Имоджин
Володарски
- ЭААктриса
Эшли
Ауфдерхайд
- НКАктриса
Нехебет
Кум Юх
- МГАктриса
Мюриэль
Гулд
- ХТАктриса
Х.
Тод Рэндольф
- БДАктриса
Бет
Диксон
- КДАктёр
Кир
Дуллеа
- МФСценарист
Майя
Форбс
- СБПродюсер
Сэм
Бисби
- БГПродюсер
Бинго
Губельман
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- МРМонтажёр
Майкл
Р. Миллер
- ББОператор
Бобби
Буковски
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро